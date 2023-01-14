«Уильямс» заключит соглашение со знаменитым спонсором Ф-1

Команда Формулы-1 «Уильямс» заключит соглашение с нефтяной компанией Gulf Oil, сообщает RacingNews365. Ожидается, что об этом в ближайшее время объявят официально.



Компания ранее на своей странице в социальной сети анонсировала, что в ближайшее время стоит ждать больших новостей, связанных с Формулой-1.



Ранее Gulf Oil выступала в качестве спонсора «Макларена», но соглашение истекло в конце 2022 года. В рамках сотрудничества компаний также была разработана специальная ливрея, которая использовалась на Гран-при Монако в 2021 году.



Стоит отметить, что «Макларен» сотрудничал с Gulf Oil ещё в 1968 году, а в 2020 году партнёрство возобновилось.



«Уильямс» ранее официально сообщил, что новым руководителем команды на смену ушедшему Йосту Капито стал бывший главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз.

Новость по теме «Уильямс» возглавил главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз