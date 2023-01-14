«Уильямс» заключит соглашение со знаменитым спонсором Ф-1

Команда Формулы-1 «Уильямс» заключит соглашение с нефтяной компанией Gulf Oil, сообщает RacingNews365. Ожидается, что об этом в ближайшее время объявят официально.
Компания ранее на своей странице в социальной сети анонсировала, что в ближайшее время стоит ждать больших новостей, связанных с Формулой-1.
Ранее Gulf Oil выступала в качестве спонсора «Макларена», но соглашение истекло в конце 2022 года. В рамках сотрудничества компаний также была разработана специальная ливрея, которая использовалась на Гран-при Монако в 2021 году.
Стоит отметить, что «Макларен» сотрудничал с Gulf Oil ещё в 1968 году, а в 2020 году партнёрство возобновилось.
«Уильямс» ранее официально сообщил, что новым руководителем команды на смену ушедшему Йосту Капито стал бывший главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз.
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