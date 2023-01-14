Кузьмич рассказал о своём 39-м перевороте в ралли-рейдах

Российский штурман Алексей Кузьмич прокомментировал итоги 10-го спецучастка «Дакара»-2023 в классе мотовездеходов.



«Мы на финише СУ 10. Все 114 км спецучастка были дюны. Куда делись запчасти? За три километра до финиша сделали «уши» через морду. Благо песок, мягко. Благо машинка крепкая, только стекло чуть-чуть треснуло. Но потеряли минут пять, пока разобрались, что к чему. Выскочили, всё осмотрели, поехали дальше.



Хотели сделать Ясиру подарок к дню рождения, ему 46, но, к сожалению, выиграть СУ вряд ли получится, но чем чёрт не шутит. У меня 39-е «уши». Кроме поломки пластика, всё остальное целое», — сказал Кузьмич на видео, опубликованном в его социальных сетях.

«Дакар»-2023. Мотовездеходы. Общий зачёт:



1. Рокас Бацюшка (Red Bull Can-Am Factory Team/BRP) — 46:42.42.

2. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +4.17.

3. Марек Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +14.18.

4. Херемиас Гонзалес Фериоли (South Racing Can-Am/BRP) +49.56.

5. Херард Фаррес Гуэль (South Racing Can-Am/BRP) +1:06.29.

…Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (South Racing Can-Am/BRP) +17:01.23.