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Экстрём: пытался идти по траектории Лёба, но потерял его след

Экстрём: пытался идти по траектории Лёба, но потерял его след
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Шведский гонщик Маттиас Экстрём прокомментировал третий результат на 13-м этапе «Дакара»-2023 в зачёте легковых машин.

«Эта местность очень сложная для меня, потому что здесь дюны, дюны и ещё дюны. Было несколько участков, на которых было сложно ориентироваться, я не знаю, смогли ли мы найти самые быстрые траектории, но Себастьен проделал отличную работу. Мы старались следовать за ним, но в какой-то момент мы потеряли его след. Но мы сделали всё возможное. Я чувствую себя в дюнах не намного лучше, чем раньше, у этих ребят десятилетний опыт, а у меня был только год, чтобы разобраться во всём», — приводит слова Маттиаса Экстрёма официальный сайт «Дакара».

«Дакар»-2023. Внедорожники. 13-й этап:

1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 2:26.17.
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +5.28.
3. Маттиас Экстрём (Audi) +6.31.
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) +10.56.
5. Якуб Пшигонски (Mini) +11.31.
6. Лукас Мораес (Toyota) +12.07.
7. Герлен Шишери (Prodrive) +12.56.
8. Хуан Крус Якопини (Overdrive) +13.17.
9. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +13.51.

Общий зачёт после 13 этапов:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 43:48.10.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:21.42.
3. Лукас Мораес (Toyota) +1:35.50.
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:30.44.

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