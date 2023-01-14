Экстрём: пытался идти по траектории Лёба, но потерял его след

Шведский гонщик Маттиас Экстрём прокомментировал третий результат на 13-м этапе «Дакара»-2023 в зачёте легковых машин.



«Эта местность очень сложная для меня, потому что здесь дюны, дюны и ещё дюны. Было несколько участков, на которых было сложно ориентироваться, я не знаю, смогли ли мы найти самые быстрые траектории, но Себастьен проделал отличную работу. Мы старались следовать за ним, но в какой-то момент мы потеряли его след. Но мы сделали всё возможное. Я чувствую себя в дюнах не намного лучше, чем раньше, у этих ребят десятилетний опыт, а у меня был только год, чтобы разобраться во всём», — приводит слова Маттиаса Экстрёма официальный сайт «Дакара».



«Дакар»-2023. Внедорожники. 13-й этап:



1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 2:26.17.

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +5.28.

3. Маттиас Экстрём (Audi) +6.31.

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) +10.56.

5. Якуб Пшигонски (Mini) +11.31.

6. Лукас Мораес (Toyota) +12.07.

7. Герлен Шишери (Prodrive) +12.56.

8. Хуан Крус Якопини (Overdrive) +13.17.

9. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +13.51.



Общий зачёт после 13 этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 43:48.10.

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:21.42.

3. Лукас Мораес (Toyota) +1:35.50.

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:30.44.