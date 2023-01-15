В «Мерседесе» объяснили, почему Расселл стартовал лучше Хэмилтона в сезоне-2022

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что помогло Джорджу Расселлу выступить лучше Льюиса Хэмилтона на старте прошлого сезона.
«Льюис и Джордж шли разными путями. Хэмилтон, как мне кажется, не ожидал, что придётся адаптироваться к новым реалиям относительно болида. В то же время Расселлу помог опыт выступлений в «Уильямсе». Думаю, сам он рассчитывал на другое, когда переходил в «Мерседес», но, тем не менее, он отлично справился с испытанием.
Думаю, Расселлу было проще адаптироваться к такой ситуации, чем Хэмилтону. Но было приятно видеть, как оба гонщика работали сообща и старались быстрее помочь команде. Они были рады совместной работе. Ведь главной целью было сделать машину лучше, а не определить, кто финиширует пятым, а кто шестым», — приводит слова Шовлина Autosport.
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