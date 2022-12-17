Как Расселлу стать лидером «Мерседеса»? Вот 5 шагов, чтобы свергнуть Хэмилтона

В 2022 году одним из главных пилотов Формулы-1 стал Джордж Расселл — британец провёл свой первый сезон в составе «Мерседеса» и регулярно опережал Льюиса Хэмилтона, набрав даже больше очков, чем титулованный чемпион мира. Многие уверены, что Джордж уже сейчас сильнее Льюиса, однако сложно представить, что Тото Вольф решит сделать ставку на молодого гонщика, а не на семикратного чемпиона мира, с которым «Мерседес» завоевал восемь Кубков конструкторов подряд…

Сложно, но не невозможно. Вот пять пунктов, при которых Расселл смог бы перехватить инициативу внутри команды.

Победы в квалификациях

В сезоне-2022 Расселл проиграл Хэмилтону квалификационную дуэль — 9-13. Разрыв не так велик, как в «Феррари» или «Ред Булл», но, например, Цунода проигрывал Гасли так же часто, а Окон был даже ближе к Алонсо — 10-12. Если же брать лишь последние девять квалификаций года, то счёт выглядит для Джорджа совсем плохо — 2-7.



Квалификационная дуэль – это не только красивые цифры, но ещё и возможность получить приоритетную относительно напарника тактику — если, конечно, удержаться впереди него на старте. Разумеется, будут возникать ситуации, как в Мельбурне в минувшем сезоне, когда идущий позади пилот оттягивает пит-стоп в надежде на сейфти-кар и выходит вперёд, но лидером команды так не стать. Нужно доказать, что на круге ты способен выжать из машины больше, чем парень в другой машине.

Отсутствие ошибок

Ошибки у Расселла в этом году были: вылеты в квалификациях в Шпильберге и Сан-Паулу, неудачная гонка в Сингапуре и — самая крупная — завал в Сильверстоуне. Хэмилтон тоже ошибался — и тоже вылетал в Шпильберге, тоже плохо выступил в Сингапуре, ну а вместо завала у него было столкновение с Алонсо на первом круге Гран-при Бельгии.

Расселл после стартового завала в Сильверстоуне Фото: Mark Thompson/Getty Images

Но кивание в сторону напарника лидером тебя тоже не сделает. Чтобы команда делала ставку на одного из пилотов, он должен показать, что в данный момент однозначно лучше и имеет больше шансов на победу в чемпионате. Можно выиграть все квалификации сезона, но вылететь на Гран-при Франции, подарить сопернику 25 очков и похоронить шансы на титул. О лидерстве в команде можно говорить лишь в том случае, если пилот использует каждую возможность и доказывает, что на него можно рассчитывать.

Более жёсткий подход

Джордж производит впечатление хорошего парня, однако это тоже не тот повод, чтобы строить команду вокруг Расселла. К тому же пока характер никак британцу не помог, и даже наоборот — Джордж смог бы выступить на Гран-при Великобритании, если бы не побежал мельтешить перед помогавшими Чжоу маршалами.

Или можно вспомнить Гран-при Мехико, когда Расселл подвинулся, чтобы уступить траекторию Хэмилтону. Джордж сработал на команду, и в «Мерседесе» едва ли хотели борьбы своих пилотов. Но как можно говорить о лидерстве, если Расселл всегда будет двигаться? Чтобы стать лидером «Серебряных стрел», однажды Джорджу придётся сказать команде жёсткое «нет».

Хладнокровие под натиском хейта

Не факт, что это «нет» примет формы Гран-при Бельгии 2014 года, когда два «Мерседеса» столкнулись в «Ле Комб», но любая мало-мальски жёсткая стычка с Хэмилтоном спровоцирует в адрес Расселла беспощадную лавину хейта. На Джорджа обрушится вся фан-база семикратного чемпиона — это будет нашествие, которого соцсети ещё не видели.

Расселл и Хэмилтон после спринта перед Гран-при Сан-Паулу Фото: Mark Thompson/Getty Images

И Расселл будет обязан это преодолеть, если намерен стать лидером «Мерседеса». Гонщик, на чемпионство которого работают сотни людей, должен быть абсолютно независим от общественного мнения. Если же англичанин начнёт вступать в полемику и указывать болельщикам, как им выражать эмоции, ничем хорошим для него это не закончится.

Шансы на титул

Всё это сработает лишь в том случае, если во второй половине сезона Расселл будет сохранять шансы на титул. В концовке сезона-2022 «Мерседес» время от времени бросал вызов «Ред Булл», и в паддоке ожидают, что в новом году немцы по-настоящему включатся в борьбу за чемпионство. И если в дни Гран-при Италии ближе к Ферстаппену будет Расселл, если Джордж будет регулярно и стабильно быстрее Хэмилтона и сможет избежать ошибок, то «Мерседес» сделает ставку на него.



В то же время справедливо и другое: если никто из пилотов немецкой команды в борьбу за титул включиться не сможет, то и лидера назначать не придётся. Какой смысл вносить лишнее напряжение, если речь идёт лишь об отдельных победах? В конце концов, после многочисленных титулов мало кому в Брэкли интересна борьба за третье, четвёртое или пятое место общего зачёта.