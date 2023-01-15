Литовец Бацюшка прокомментировал потерю победы на «Дакаре» в последний день

Литовец Рокас Бацюшка, лидировавший в общем зачёте мотовездеходов на «Дакаре» до финального этапа, высказался о занятом втором месте.

«Мы сломали кардан и были вынуждены остановиться, чтобы починить его… Мы потеряли около 12 минут… Мы финишировали вторыми, вот как это бывает… Мы будем продолжать бороться за звание чемпиона мира. Мне обидно, что это случилось в последний день… Оставалось 138 км после всех этих дней… Это тяжело, но мы все равно финишировали на подиуме», — приводит слова Бацюшки официальный сайт «Дакара».

Общий зачёт «Дакара»-2023 в классе мотовездеходов:



1. Эрик Гочал (BRP) — 53:10.14.

2. Рокас Бацюшка (BRP) +16.44.

3. Марек Гочал (BRP) +18.15.

4. Гонсалес Фериоли (BRP) +1:07.00.

5. Михал Гочал (BRP) +4:02.39.

…

… Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BRP) +17:15.32.