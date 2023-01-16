Зурер: Мик Шумахер — лучший выбор, если говорить о долгосрочной перспективе

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер высказал мнение, что в долгосрочной перспективе немецкий пилот Мик Шумахер принёс бы пользу команде «Хаас». Напомним, Шумахер в следующем сезоне «Королевских гонок» будет резервистом «Мерседеса».
«Человека, которому заплатили практически за два года обучения в Формуле-1, теперь отталкивают. В краткосрочной перспективе я бы сказал: да, опытный пилот, который голоден, — лучший выбор на год. Но Мик, безусловно, лучше, если говорить о долгосрочной перспективе», — приводит слова Зурера Motorsport-Total со ссылкой на его выступление на канале Formel1.de.
В прошлом сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилота, набрав 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен был 13-м с 25 баллами.
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