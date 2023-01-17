Карякин — о «Дакаре»: не буду подписывать те кабальные документы, которые дают организатор

Российский гонщик, победитель «Дакара»-2017 Сергей Карякин высказался по поводу ралли-марафона в этом году.
Напомним, Карякин вынужденно пропустил гонку из-за разногласий с организаторами.
«Безусловно, в этом году я следил за «Дакаром» — просто представьте себе, что 9 лет ездил на «Дакара», а сейчас — оп! — и забрали такую возможность. Видно, что те, кто раньше выигрывал «Дакар», уже не могут так ехать и побеждать стало сложнее. Мне бы очень хотелось вновь принять участие в «Дакаре». Но что есть, то есть. Я уже неоднократно говорил, что я не буду подписывать те кабальные документы, которые дают организаторы. Уверен, что они будут использовать их против нас. Мы родились в этой стране и нужно с ней оставаться», — приводит слова Карякина Autosport.
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