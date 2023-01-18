Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА опубликовала карту предстоящих этапов ЧЕ по ралли с Украиной без Крыма в составе

ФИА опубликовала карту предстоящих этапов ЧЕ по ралли с Украиной без Крыма в составе
Комментарии

Международная автомобильная федерации на сайте чемпионата Европы по ралли (ERC) опубликовала карту предстоящих этапов чемпионата Европы с Украиной без Крыма в составе.

На инфографике присутствует контур Украины, но без крымского полуострова.

Всего на чемпионате Европы по ралли запланировано восемь Гран-при. Соревнования начнутся в Португалии 11 марта. Далее последуют этапы в Испании, Польше, Австрии, Швеции, Италии, Чехии, а завершится чемпионат в Венгрии 8 октября.

Напомним, ФИА в связи с политической ситуацией потребовала от российских и белорусских спортсменов подписать документ, в котором осуждает СВО. Только тогда спортсмены этих стран имели возможность участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023