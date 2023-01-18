ФИА опубликовала карту предстоящих этапов ЧЕ по ралли с Украиной без Крыма в составе

Международная автомобильная федерации на сайте чемпионата Европы по ралли (ERC) опубликовала карту предстоящих этапов чемпионата Европы с Украиной без Крыма в составе.

На инфографике присутствует контур Украины, но без крымского полуострова.

Всего на чемпионате Европы по ралли запланировано восемь Гран-при. Соревнования начнутся в Португалии 11 марта. Далее последуют этапы в Испании, Польше, Австрии, Швеции, Италии, Чехии, а завершится чемпионат в Венгрии 8 октября.

Напомним, ФИА в связи с политической ситуацией потребовала от российских и белорусских спортсменов подписать документ, в котором осуждает СВО. Только тогда спортсмены этих стран имели возможность участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.