Норрис рассказал, как его благодарили фанаты за спасение их жизней

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, как люди благодарили его за запуск кампании по информированию о психическом здоровье.



«Это было нужно сделать. Это был мой выбор, поговорить о психическом здоровье, потому что я сам пытался справиться с этим в 2019 и 2020 годах. И я не знал, как с этим справляться. Я держал всё внутри себя, и это повредило моей самоуверенности, моя вера в себя упала до рекордно низкого уровня. Я сомневался в себе, в том, достаточно ли я хорош, чтобы быть в Формуле-1.



Но никогда нельзя угодить всем. Есть люди, которые тебя поддерживают в твоих начинаниях, а есть те, кто наоборот… Я знаю, что делаю всё, что в моих силах. Несколько человек сказали мне, что я спас им жизнь своими действиями», — приводит слова Норриса GPFans.