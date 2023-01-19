Сын Хуана Пабло Монтойи проведёт сезон в команде «Хайтек» в Формуле-3

Сын знаменитого гонщика Хуана Пабло Монтойи Себастьян Монтойя подписал контракт с командой «Хайтек» и проведёт сезон в Формуле-3, сообщает пресс-служба коллектива.
В сезоне-2022 Монтойя выступал в серии FRECA в составе команды Prema Racing. По итогам сезона Себастьян Монтойя занял 13-е место в личном зачёте. При этом его партнёры по Prema – Дино Беганович и Пол Арон – по итогам сезона заняли первое и третье место соответственно.
Монтойя в минувшем сезоне дебютировал в Формуле-3, заменив в составе команды «Кампос» Хантера Йени на этапе в Нидерландах. В обеих гонках Себастьян финишировал восьмым.
Напомним, Монтойя с 2023 года стал членом Академии «Ред Булл».
Кроме того, Монтойя-младший в 2023 году принимает участие в арабской региональной Формуле. В первых трёх гонках сезона он не смог набрать очки.
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