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«Феррари» подтвердила, что Шварцман станет резервным гонщиком команды вместе с Джовинацци

«Феррари» подтвердила, что Шварцман станет резервным гонщиком команды вместе с Джовинацци
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Команда Формулы-1 «Феррари» подтвердила на официальном сайте, что резервными гонщиками коллектива в сезоне-2023 будут итальянец Антонио Джовинацци и россиянин Роберт Шварцман.

Напомним, Шварцман будет разделять эту роль с выступлениями в GT World Challenge Europe Endurance Cup, где Роберт будет выступать в составе команды AF Corse и станет напарником Никласа Нильсена и Алессио Роверы за рулём «Феррари» 296 GT3.

Ранее Шварцман официально покинул ряды Академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1.

Недавно российско-израильский гонщик принял участие в тестах IndyCar в составе «Чип Ганасси Рейсинг». Роберт был быстрейшим. Шварцман проехал неофициальный лучший круг за 52,539 секунды. Россиянин опередил Стинга Рэя Робба из «Дэйл Койн Рейсинг» (52,584 с), пилота HMD Motorsports Indy NXT и пилота по развитию «Чип Ганасси Рейсинг» Киффина Симпсона (52,905 с), а также заводского пилота «Пенске» Дэйна Кэмерона на Chevy (53,364 с).

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