Новая машина «Астон Мартин» будет на 90 процентов отличаться от прошлогодней

Заместитель технического директора «Астон Мартин» Эрик Бландин рассказал об особенностях машины на сезон-2023.
«Мы значительно доработали прошлогоднюю машину и добились прогресса, так что уверены, что мы выбрали правильную концепцию для болида 2023 года, основываясь на полученном опыте.
Эффект дельфинирования не исчезнет полностью, потому что он связан с особенностями действующего регламента. Каждая машина Формулы-1 подвержена этому, но с учётом аэродинамической нагрузки и того, как она действует на машину, в прошлом году этот эффект был выражен сильнее.
Мы смогли многое узнать от прошлогодней машины и смогли использовать эти знания при создании новой. Машина 2023 года будет сильно отличаться от прошлогодней. Мы изменили 90% компонентов, а аэродинамика отличается на 95%», — приводит слова Бландина пресс-служба команды.
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