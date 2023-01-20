Петров предрёк «Мерседесу» конфликты между Хэмилтоном и Расселлом

Российский экс-гонщик Формулы-1 Виталий Петров высказал мнение, что между британскими пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом могут возникать конфликтные ситуации.

«Возможно, что повторится ситуация Хэмилтон — Алонсо, Хэмилтон — Росберг. Когда между напарниками нет борьбы за титул, то гонщики едут 100% в пределах правил, а когда идёт битва за чемпионство, то в ход идут маленькие уловки: там выдавить, тут поджать, здесь спровоцировать на ошибку. Начинается игра внутри команды, телеметрию друг от друга скрывают — это неизбежно и это случится, если «Мерседес» вернётся в борьбу за титул.

Тото Вольф и все руководители всегда говорят, что могут приструнить пилотов, но это невозможно. Когда что-то происходит на трассе, то есть только ты, твоя машина и твой соперник, а ещё успех, который нужно записать на свой счёт или принести в копилку команде, — тут может произойти всё!» — сказал Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.

Полная версия интервью будет опубликована утром в субботу.

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