«Почему Леклеру не дали по башке?» Петров — о провалах «Феррари» и своём будущем

Бывший российский гонщик Формулы-1, пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров уже по традиции принял участие в зимней «Гонке чемпионов», организованной «АвтоВАЗом» в Тольятти. Петров дошёл до стадии четвертьфинала, а потом ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата».

— Как вам «Гонка чемпионов» 2023 года?

— В этом году пилоты подтянулись. В четверг у нас начались тесты, и сразу стало видно, что между нами нет большого разброса. Все пилоты могли побороться за высокие места. Но трасса в этой «Гонке чемпионов» по состоянию была лучше, потому что стояла хорошая минусовая температура — колея появлялась, это неизбежность, но если раньше можно было поставить машину в колею и ехать как паровозик, то в этот раз было сильно лучше. Всё прошло чётко по графику и было супер.

Приятно удивил Максим Туриев. Он был быстр и мог побороться за хороший результат, хотя и было понятно, что молодому картингисту будет непросто. Молодость сказалась, хотя я вспоминаю и себя, свои первые выступления на «Гонке чемпионов» — начинал похоже. Аркаша Цареградцев, похоже, сам от себя не ожидал такого результата. Мы с ним когда ехали, то он говорил, что понимает, что надо меньше заноса, что тут не дрифт: если дать большой угол, то машина останавливается, а здесь надо «прокатывать» её весь поворот. Но результат говорит сам за себя.

Виталий Петров Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Есть у вас какие-то гоночные планы на сезон-2023, кроме «Гонки чемпионов»?

— Даже по ходу «Гонки чемпионов» поступало много предложений попробовать себя в самых разных сериях, посмотрим. Планов однозначных нет. Я бы с удовольствием и ралли ехал, и BR03 обкатывал. На сегодняшний день это та машина, которая может хотя бы приблизительно дать понять, как управляется формула, как едет лемановская техника. Думаю, это хорошая возможность для начинающих спортсменов, которые могли бы попробовать себя в России на BR03, а затем развиваться уже за границей.

Лично я готов ехать и в ралли, и в кольце. К сожалению, ралли пока мало освещается в прессе, из-за чего сложно найти спонсоров, но видно, что сейчас все пилоты остаются в России и много машин куплено, много гонщиков собираются ехать и в ралли, и в кольце.

В какой-то степени то, что сейчас происходит в мире, идёт на пользу российскому автоспорту — гонщики не разъехались по всему миру где-то выступать, кого-то тренировать, а собрались в России и совместными усилиями пилотов и команд могут дать толчок развитию автоспорта, как это было лет 10–20 назад.

— Вообще ситуацию в российском автоспорте как оцениваете? В прошлом году, например, стали развиваться многочасовые гонки, а на этот сезон заявлены аж две марафонские серии.

— Раньше в стране были Формула-1600, «Формула Русь», какие-то ступеньки для развития карьеры молодых пилотов, по которым поднимался я, прежде чем уехать за границу. Сегодня же остались только «кузова», так что появление прототипов вроде BR03 даст возможность ездить не только на переднем приводе в туринге, но и на заднем в более формульном стиле.

В многочасовых гонках важно ехать быстро, но с умом, на 80–90% возможностей. На BR03, когда мы боролись с теми же GT3, то понимали, что эти машины едут быстрее, и мы все четыре часа гонялись с ними. Всё-таки в новом сезоне надо как-то уравнять шансы разной техники, чтобы для зрителей была бы хоть какая-то интрига. Когда ты внутри, то тебе интересно, а вот для болельщиков надо что-то придумать, чтобы с их точки зрения борьба была острее.

— С Россией понятно, а о Формуле-1 что скажете? Как вам минувший чемпионат?

— Прошлый сезон Формулы-1 я бы оценил весьма позитивно. Макс молодец, но у него не была конкурентов — «Ред Булл» взял и технично переиграл «Феррари», которая похоронила себя сама. Все это прекрасно видели, и я удивляюсь, почему они сразу что-то не поменяли в команде. Почему Леклеру не дали по башке за то, что он едет первым и вылетает? Понимаю, что на «Поль Рикаре» поворот сложный, там всегда надо ехать на грани, потому что чуть-чуть больше скорости занёс и вылетел… Но в целом проиграть по пит-стопам, по тактике, по всем мелочам… Не понимаю, почему они не сделали выводов и повторяли ошибки вновь и вновь.

В нашей команде, например, если механик допускал ошибку, то его отправляли на базу тренироваться откручивать и ставить колёса. Потом он возвращался в команду, но если ошибка повторялась во второй и третий раз, то механика исключали из основного состава и он работал на мероприятиях, а не в гонках. Непонятно, почему «Феррари» не сделала никакого переворота внутри, никого не выгнала и никого не наняла — ну когда колёса не выносят, это же вообще смех и позор! В команде всё чётко с точки зрения коммуникаций, у каждого наушники, один инженер с пилотом говорит, другой — с командой, третий — с механиками, а они слушают только одного человека. И как они умудряются такие ошибки допускать — в голове не укладывается!

В целом сезон интересный, но нельзя давать «Ред Булл» просто так выигрывать. Не то что я хочу, чтобы в 2023 году победил обязательно «Мерседес» или «Феррари», но нужна такая борьба, какая была в начале 2022 года. Было видно, что «Феррари» вернулась, и, возможно, она бы хоть и не выиграла чемпионат, но до конца сезона борьба была бы более плотной.

— Как вы думаете, что случилось с «Мерседесом», результаты которого так резко снизились?

— По всей видимости почему-то пропала скорость именно с точки зрения мотора. Раньше, помним, они что-то включали у себя и машина летела. Плюс ко всему — дельфинирование. Это очень сильно сказывается: знаю по себе и по Ле-Ману, где у нас подобное было и в LMP2, и в LMP1. В таких ситуациях приходится очень сильно убирать аэродинамику, и, думаю, половину сезона «Мерседес» ездил не с оптимальной прижимной силой. По другому эта проблема никак не решается — надо приподнимать машину, пускать больше воздуха под днище, чтобы автомобиль не прыгал.

— Как пилот что скажете насчёт дельфинирования — насколько этот эффект критичен с точки зрения скорости и управляемости?

— При дельфинировании на круге ты, допустим, теряешь три секунды, а если убрать прижимную силу, но ехать без дельфинирования — теряешь всего секунду. И это важно с точки зрения пилотирования. Когда ты едешь, постоянно прыгаешь, то это не дело — нажимаешь на тормоз и колёса блокируешь, и так в каждом повороте. Ну невозможно ехать! Ты едешь и весь трясёшься, постоянно голова ходуном и тело дрожит. Ты не понимаешь, где точки торможения, и не в состоянии проезжать повороты чётко. Лучше терять время из-за минимальной прижимной силы, но ехать, чем мучиться.

Болид «Мерседеса» 2022 года Фото: Bryn Lennon/Getty Images

— Другая проблема «Мерседеса» — то, каким быстрым оказался новичок команды на фоне семикратного чемпиона…

— В принципе, по Расселлу сразу было видно, что парень талантливый — думаю, Джордж очень силён, и пока Хэмилтон на пике, то они будут хорошим тандемом. Льюис с напарником будут мотивировать друг друга. Расселл, если не сломается морально, в любой момент, когда Хэмилтон даст слабину, будет готов занять его место, а Льюис это понимает.

Но возможно, что повторится ситуация Хэмилтон — Алонсо, Хэмилтон — Росберг. Когда между напарниками нет борьбы за титул, то гонщики едут 100% в пределах правил, а когда идёт битва за чемпионство, то в ход идут маленькие уловки: там выдавить, тут поджать, здесь спровоцировать на ошибку. Начинается игра внутри команды, телеметрию друг от друга скрывают — это неизбежно, и это случится, если «Мерседес» вернётся в борьбу за титул.

Тото Вольф и все руководители всегда говорят, что могут приструнить пилотов, но это невозможно. Когда что-то происходит на трассе, то есть только ты, твоя машина и твой соперник, а ещё успех, который нужно записать на свой счёт или принести в копилку команде — тут может произойти всё!

Когда я боролся с Серхио Пересом в GP2 или с Робертом Кубицей в «Рено», всегда ехал корректно, в пределах правил. Но, возможно, это или я такой человек, или потому что тогда мы не сражались за титул. В любом случае сложности между напарниками, когда оба претендуют на чемпионство, неизбежны.

— В 2023 году «Мерседес» включится в титульную гонку или хотя бы в борьбу за победы в отдельных Гран-при?

— Всё будет зависеть от того, как «Мерседес» решит проблемы с машиной и кем заменит Джеймса Ваулза. Вообще не понимаю, как команда могла его отпустить! Понятно, что нельзя человека зажать и где-то оставить работать навсегда — есть люди, которые даже не ради денег, но хотят двигаться дальше, экспериментировать. Можно понять, почему Ваулз пошёл в «Уильямс», но как без Джеймса будет «Мерседес» — вопрос. Совсем без главного стратега нельзя.

Что такое стратегия… По итогам всех тренировок, в пятницу и субботу, мы уже знали, какими будем на финише гонки в воскресенье, если она пройдёт спокойно, без машины безопасности и других неожиданностей. Когда Гран-при идёт от старта до финиша без посторонних факторов, то по результатам тренировки можно сказать свою итоговую позицию в воскресенье. Исключений практически не бывает. Хороший пример — Гран-при Испании 2011 года, когда я в квалификации стал шестым, но мы решили использовать ещё один новый комплект покрышек, который отработал только три круга. Эти шины были важны для гонки — было понятно, что, истратив их в квалификации, мы не попадём в топ-10 на финише. Так и вышло, я стал 11-м.

Уверен, что у «Мерседеса» есть кем заменить Джеймса Ваулза. Возможно, это будет не один, а несколько человек, но заменить его кем-то должны — без стратега нельзя!

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— В Ф-1 целый фестиваль смены руководителей команд. Это поможет изменить расклад сил в чемпионате или же сезон будет потерян на адаптацию?

— Главное, чтобы новые люди не были с улицы, как у нас произошло в «Рено». Пришёл Булье, пришёл тот же Лопес, которые были новичками в Формуле-1 и сами не знали, что делать — это плохо. Нельзя приводить сразу в топовую команду таких людей. Они могут начинать с «Уильямса», с других команд поменьше, которые не борются за победы и титулы. А когда специалисты переходят из одной команды в другую внутри Формулы-1, то такие перемены пойдут только на пользу. Они знают своё дело, у них свой взгляд на вещи, и они просто берут и внедряют какие-то элементы из своего опыта, свои идеи в новую команду.