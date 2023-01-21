Петров: не понимаю, как «Мерседес» мог отпустить Джеймса Ваулза!

Российский экс-гонщик Формулы-1 Виталий Петров высказался об уходе главного гоночного инженера «Мерседеса» Джеймса Ваулза в «Уильямс» на роль руководителя команды.
«Всё будет зависеть от того, как «Мерседес» решит проблемы с машиной и кем заменит Джеймса Ваулза. Вообще не понимаю, как команда могла его отпустить! Понятно, что нельзя человека зажать и где-то оставить работать навсегда — есть люди, которые даже не ради денег, но хотят двигаться дальше, экспериментировать. Можно понять, почему Ваулз пошёл в «Уильямс», но как без Джеймса будет «Мерседес» — вопрос. Совсем без главного стратега нельзя.
Уверен, что у «Мерседеса» есть кем заменить Ваулза. Возможно, это будет не один, а несколько человек, но заменить его кем-то должны — без стратега нельзя!» — сказал Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.
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