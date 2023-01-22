Ожье стал победителем Ралли Монте-Карло WRC, Грязин — девятый
Поделиться
Французский гонщик «Тойоты» Себастьен Ожье стал победителем первого этапа чемпионата мира по ралли сезона-2023 — Ралли Монте-Карло WRC. Второе место занял Калле Рованперя, замкнул тройку лучших бельгиец Тьерри Нёвиль.
Российский гонщик Николай Грязин занял девятое место.
WRC. Ралли Монте-Карло:
1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 3:12.02.
2. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +18,8.
3. Тьерри Нёвиль (Hyundai She’ll Mobis WRT) +44,6.
4. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.12,4.
5. Отт Тянак (M-Sport Ford WRT) +2.34,9.
6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) +3.32,6.
7. Дани Сордо (Hyundai She’ll Mobis WRT) +3.47,5.
8. Эсапекка Лаппи (Hyundai She’ll Mobis WRT) +3.51,3.
9. Николай Грязин (Toksport WRT) +10.03,4.
Комментарии
- 22 января 2023
-
17:23
-
16:14
-
15:36
-
14:28
-
13:30
-
12:42
-
11:50
-
10:59
-
10:48
-
00:54
-
00:00
- 21 января 2023
-
22:44
-
21:46
-
19:41
-
18:30
-
17:55
-
15:51
-
14:51
-
14:26
-
13:26
-
13:00
-
12:20
-
11:19
-
11:10
-
10:45
-
10:22
-
10:20
-
09:55
-
09:30
- 20 января 2023
-
23:46
-
21:47
-
21:00
-
20:33
-
19:57
-
19:49
Партнерский контент