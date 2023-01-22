Ожье стал победителем Ралли Монте-Карло WRC, Грязин — девятый

Французский гонщик «Тойоты» Себастьен Ожье стал победителем первого этапа чемпионата мира по ралли сезона-2023 — Ралли Монте-Карло WRC. Второе место занял Калле Рованперя, замкнул тройку лучших бельгиец Тьерри Нёвиль.



Российский гонщик Николай Грязин занял девятое место.



WRC. Ралли Монте-Карло:



1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 3:12.02.

2. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +18,8.

3. Тьерри Нёвиль (Hyundai She’ll Mobis WRT) +44,6.

4. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.12,4.

5. Отт Тянак (M-Sport Ford WRT) +2.34,9.

6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) +3.32,6.

7. Дани Сордо (Hyundai She’ll Mobis WRT) +3.47,5.

8. Эсапекка Лаппи (Hyundai She’ll Mobis WRT) +3.51,3.

9. Николай Грязин (Toksport WRT) +10.03,4.