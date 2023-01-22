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Ожье стал победителем Ралли Монте-Карло WRC, Грязин — девятый

Ожье стал победителем Ралли Монте-Карло WRC, Грязин — девятый
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Французский гонщик «Тойоты» Себастьен Ожье стал победителем первого этапа чемпионата мира по ралли сезона-2023 — Ралли Монте-Карло WRC. Второе место занял Калле Рованперя, замкнул тройку лучших бельгиец Тьерри Нёвиль.

Российский гонщик Николай Грязин занял девятое место.

WRC. Ралли Монте-Карло:

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 3:12.02.
2. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +18,8.
3. Тьерри Нёвиль (Hyundai She’ll Mobis WRT) +44,6.
4. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.12,4.
5. Отт Тянак (M-Sport Ford WRT) +2.34,9.
6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) +3.32,6.
7. Дани Сордо (Hyundai She’ll Mobis WRT) +3.47,5.
8. Эсапекка Лаппи (Hyundai She’ll Mobis WRT) +3.51,3.
9. Николай Грязин (Toksport WRT) +10.03,4.

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