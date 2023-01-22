Сергей Сироткин назначен вице-президентом РАФ

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин избран на пост вице-президента Российской автомобильной федерации.

«На большом совете мы приняли некоторые решения, о которых мы сообщаем. Сергей Сироткин уже не исполнительный директор, а вице-президент РАФ. А ещё мы решили укрепить направление «Сириуса» — сами знаете, какая трасса там есть, и сердце кровью обливается от того, что её там может не быть. Поэтому руководителем направления будет Евгений Мейтес. Мы будем стремиться, чтобы трасса светилась долго и, думаю, нас поймут, когда подготовим программу, что бы мы хотели там сделать. Сочи есть Сочи — зимой в Москве не потренироваться, не провести соревнования, а там можно. Будем стараться, чтобы у нас всё получилось», — заявил глава Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов.