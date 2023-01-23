В «Уильямсе» назвали главную цель для Сарджента на сезон-2023

Спортивный директор «Уильямса» Свен Смитс высказался об ожиданиях от американского новичка команды Логана Сарджента в предстоящем сезоне.
«У нас был двухлетний план на Логана в Формуле-2. Все так начинают. На старте сезона мы увидели потенциал, давший нам понять, что двух сезонов, вероятно, и не потребуется.
Мы не говорили, что ему нужно победить в чемпионате или стать вторым. Всё дело в прогрессе. В том, как он развивается в сессиях на симуляторе, общефизической подготовке, работе с медиа… Всё это дало нам понимание того, что он станет одним из претендентов.
Если же говорить о том, где бы мы хотели его увидеть, то, конечно же, он должен бросить вызов напарнику по команде, и это является целью номер один», – приводит слова Смитса издание Motorsport.com.
Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье:
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