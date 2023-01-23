«Были даже бананы». Хэмилтон рассказал о расовых притеснениях в школьном возрасте

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился моментами из школьной жизни, где столкнулся с расовыми предрассудками.

«Издевательства надо мной начались с шестилетнего возраста. Нас цветных в школе было всего трое человек или около того. Более крупные ребята из хулиганских компаний часто толкали меня. Я был из тех, кого выбирали всегда последним в какой-нибудь игре.

Были постоянные избиения, в меня регулярно прилетали разные предметы – были даже бананы. Использование слова на букву «Н» тоже было. Человек-метис – так меня называли. Это было очень и очень сложно», – приводит слова Хэмилтона Sports Illustrated.

Напомним, в прошлом сезоне пилот «Мерседеса» впервые в карьере не смог выиграть ни одной гонки в чемпионате и занял шестое место в общем зачёте пилотов.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города: