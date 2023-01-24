«Хаас» продлил контракт с Пьетро Фиттипальди

Команда Формулы-1 «Хаас» продлила сотрудничество с Пьетро Фиттипальди в качестве официального тестового и резервного гонщика команды.

В прошлом сезоне Фиттипальди несколько раз выступал за американскую команду. Сначала на предсезонных тестах в Бахрейне, потом на двух сессиях свободных практик в Мехико и Абу-Даби, а затем завершил год на послесезонных тестах.

«Я очень рад продолжить работу в «Хаасе», команде, которую я считаю своей семьёй. Это будет мой пятый сезон в Формуле-1 в качестве официального резервного и тестового пилота команды, и я очень рад, что вступаю в 2023 год после очень конкурентоспособного сезона. В прошлом году я провёл две сессии свободных практик, провёл тесты в начале и в конце сезона, так что мы уже смогли опробовать кое-что. Мне не терпится увидеть новую машину и новые разработки, и я надеюсь, что мы сможем сделать ещё больший шаг вперёд с VF-23», — приводит слова Фиттипальди пресс-служба команды.