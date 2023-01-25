Уиндзор: если Леклер уйдёт в «Мерседес», Норрис займёт его место в «Феррари»

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор предположил, какие изменения могут произойти в ведущих командах в ближайшие сезоны.
«Я полагаю, что Тото Вольф попытается подписать Леклера. Если он готов ставить Расселла с Хэмилтоном, то будет готов собрать в одну команду Джорджа с Леклером. Давайте предположим, что Леклер заменит Хэмилтона, что будет делать «Феррари»? Я думаю, они пойдут за Ландо Норрисом. Думаю, ему будет сложно отказать, так что думаю, проблемы с контрактом тоже будут решены.
Думаю, у Норриса были бы неплохие шансы в «Феррари». Ему нужно ждать сигнал от Хэмилтона. Когда Льюис скажет, когда уйдёт, то Норрис может готовиться. Я думаю, вариант с «Феррари» для него был бы более привлекательным, чем «Ред Булл», где есть Ферстаппен. Так что Норрис будет выбирать между «Феррари» и «Мерседесом». Полагаю, Гасли тоже думает об этом», — приводит слова Уиндзора Crash.
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