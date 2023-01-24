Уиндзор объяснил, почему «Феррари» и «Мерседес» приблизятся к «Ред Булл» в сезоне-2023

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор высказался по поводу предстоящего сезона в Формуле-1.

«Логично сказать, что «Феррари» в этом году ещё больше приблизится к «Ред Булл». «Ред Булл» довольно близок к потолку расходов. Именно поэтому и «Феррари», и «Мерседес» составят им хорошую конкуренцию, потому что у «Ред Булл» уже не так много возможностей для игры. Они находятся на пределе того, что можно сделать в этом регламенте. Вот как я это вижу», — приводит слова Уиндзора Sky Sports.

Ранее Уиндзор поделился мнением о четырёхкратном чемпионе мира Себастьяне Феттеле, заявив, что в определённых моментах немец был самым обычным гонщиком.