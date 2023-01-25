Марко: только в марте можно будет по-настоящему поговорить с Феттелем

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что продолжает поддерживать связь с немцем Себастьяном Феттелем.
«Поддерживаем ли мы связь друг с другом? Да. В настоящий момент он вместе со всей своей семьёй отправился в Арктику и буквально погрузился в неё. Проводит там отпуск. Думаю, что только в марте можно будет по-настоящему с ним поговорить», — приводит слова Марко Sport1.de.
Феттель является четырёхкратным чемпионом мира. Себастьян начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул. В 2013 году он стал самым молодым четырёхкратным чемпионом Формулы-1. По окончании минувшего сезона гонщик принял решение завершить карьеру.
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