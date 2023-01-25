Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко: разучился ли Риккардо пилотировать? Скоро станет понятно

Хельмут Марко: разучился ли Риккардо пилотировать? Скоро станет понятно
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об австралийском пилоте Даниэле Риккардо, который в новом сезоне будет выступать в команде в качестве третьего пилота. В прошлом сезоне Риккардо был гонщиком «Макларена».

«Как адаптируется Риккардо? Очень хорошо. Он уже провёл отличные пиар-мероприятия для «Ред Булл». И это как раз было одной из причин, по которой мы решили вернуть его. Считаю ли я, что он разучился пилотировать? Трудно судить, чего ему не хватало, не видя всей картины. В «Рено» у него были небольшие трудности. Наверняка уже скоро он проведёт для нас тесты шин, и тогда всё станет более понятным», — приводит слова Марко Sport1.de.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:

Новость по теме
Марко: Ваулз берёт с собой в «Уильямс» хороших инженеров «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023