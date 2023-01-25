Хельмут Марко: разучился ли Риккардо пилотировать? Скоро станет понятно
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об австралийском пилоте Даниэле Риккардо, который в новом сезоне будет выступать в команде в качестве третьего пилота. В прошлом сезоне Риккардо был гонщиком «Макларена».
«Как адаптируется Риккардо? Очень хорошо. Он уже провёл отличные пиар-мероприятия для «Ред Булл». И это как раз было одной из причин, по которой мы решили вернуть его. Считаю ли я, что он разучился пилотировать? Трудно судить, чего ему не хватало, не видя всей картины. В «Рено» у него были небольшие трудности. Наверняка уже скоро он проведёт для нас тесты шин, и тогда всё станет более понятным», — приводит слова Марко Sport1.de.
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