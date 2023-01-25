Пирро: Вассёр принесёт в «Феррари» стабильность и позитивную атмосферу

Пятикратный победитель «24 часов Ле-Мана» и стюард Формулы-1 Эмануэле Пирро высказался о переходе в «Феррари» Фредерика Вассёра.



«Сезон 2022 года прошёл для «Феррари» не так хорошо, как мог бы. У команды были проблемы как с технологиями, так и с руководством. Я считаю, что Фредерик Вассёр принесёт в команду стабильность и позитивную атмосферу, так что к большим человеческим ресурсам «Феррари» добавится порядок.



Начинать революцию сейчас будет неправильно. Скорее команде нужен человек, который способен помочь коллективу высвободить его потенциал, что позволит «Феррари» получить нужный им последний импульс и выиграть титул», — приводит слова Пирро GPBlog.



Напомним, Вассёр заменил в «Феррари» Маттиа Бинотто.