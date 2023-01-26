Франц Тост: Гасли рисковал уйти из Ф-1 в 2024 году, если бы его не отпустили в «Альпин»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что французский гонщик Пьер Гасли мог покинуть Формулу-1 в 2024 году, если бы в «Ред Булл» не согласились отпустить его в «Альпин».
«Мы рисковали карьерой Гасли в Формуле-1. Это было причиной, по которой «Ред Булл» отпустили его. Они не планировали переводить его в свою команду, а Пьер хотел перейти в другой коллектив. Благодаря всем этим изменениям, когда Феттель ушёл, а Алонсо занял его место, появилась возможность уйти в «Альпин».
«Ред Булл» поступили справедливо, отпустив его туда. В противном случае был велик риск того, что он останется без Формулы-1 в 2024 году. Все кокпиты были бы заняты. Уход Гасли непросто принять, но, думаю, это было справедливое решение», — приводит слова Тоста Motorsport Week.
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