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Фернандо Алонсо посетил базу «Астон Мартин». Фото

Фернандо Алонсо посетил базу «Астон Мартин». Фото
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Испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо посетил базу команды «Астон Мартин», в составе которой он проведёт предстоящий сезон.

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

«Готовимся», — подписал фотографии Фернандо Алонсо.

В минувшем сезоне Алонсо выступал за французскую команду «Альпин», где его напарником был Эстебан Окон. Испанец набрал 81 очко и занял девятое место в общем зачёте пилотов. По ходу сезона также стало известно, что Фернандо Алонсо согласовал долгосрочный контракт с «Астон Мартин» и начнёт выступления за британский коллектив с 2023 года. Испанец заменит четырёхкратного чемпиона мира в составе «Ред Булл» Себастьяна Феттеля, который завершил профессиональную карьеру.

«Астон Мартин» представит новую машину 13 февраля.

График презентаций сезона-2023:

«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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