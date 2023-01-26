«Там неделя моды». Тост опроверг, что «Ред Булл» объявит о сотрудничестве с «Фордом» в США

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост опроверг информацию о том, что «Ред Булл» планирует объявить о сотрудничестве с «Фордом» во время презентаций своих команд в Нью-Йорке. По словам Тоста, причина выбора именно американского города в качестве места презентации кроется в другом.
«В это время в Нью-Йорке проходит неделя моды. Вот почему мы едем именно туда», — приводит слова Франца Тоста GPToday.
Напомним, команда проведёт презентацию новой машины 11 февраля 2023 года. Новый болид получит индекс AT04.
В предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива француза Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».
По итогам сезона-2022 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке конструкторов.
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