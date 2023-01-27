В «Альфа Таури» объявили о начале сотрудничества с Orlen

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen официально стала титульным спонсором «Альфа Таури» после ухода из «Альфа Ромео». Об этом команда Формулы-1 сообщила в соцсетях, опубликовав специальное видео.
Также сообщается, что наклейки и логотипы Orlen будут размещены на новом болиде под названием AT04, который выйдет на трассу 14 февраля в районе города Мизано-Адриатико (Италия). Наклейки и логотипы польской компании будут размещены на нескольких заметных местах болида, включая заднее антикрыло, а также на экипировке пилотов.
Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков. Тем временем «Альфа Ромео» расположилась на шестой строчке с 55 очками. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. Второй была «Феррари» (554 очка).
- 27 января 2023
-
11:19
-
11:17
-
11:06
-
10:18
-
09:58
-
00:54
- 26 января 2023
-
23:45
-
22:47
-
22:43
-
21:57
-
21:00
-
20:52
-
19:55
-
19:49
-
18:53
-
18:48
-
17:48
-
17:30
-
16:55
-
15:56
-
15:28
-
14:31
-
13:35
-
12:56
-
12:41
-
12:22
-
11:46
-
11:03
-
10:03
-
00:59
- 25 января 2023
-
23:49
-
23:44
-
23:02
-
22:53
-
21:59