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«Альфа Ромео» объявила нового титульного спонсора сразу после ухода Orlen

«Альфа Ромео» объявила нового титульного спонсора сразу после ухода Orlen
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Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» объявила нового титульного спонсора. Им стала компания Stake – беттинг-платформа, где можно делать ставки на спорт. В новом сезоне гоночный коллектив официально будет называться Alfa Romeo F1 Team Stake.

«Мы рады, что Stake стала новым партнёром «Альфа Ромео». Это событие знаменует начало новой эры для нас обоих. С нетерпением ждём возможности порадовать наших поклонников», — сказал Алессандро Алунни Брави, управляющий директор Sauber Group.

Ранее стало известно, что польская нефтяная компания Orlen стала партнёром «Альфа Таури». Ранее Orlen была спонсором «Альфа Ромео».

В прошлом сезоне Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов.

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