Роберт Кубица не останется в Ф-1 после перехода Orlen в «Альфа Таури»

Роберт Кубица, выступавший в прошлом сезоне за «Альфа Ромео» в качестве резервного пилота, покинул команду на фоне последних новостей с уходом уже бывшего титульного спонсора Orlen в «Альфа Таури».
По данным Motorsport, в рамках сотрудничества польской компании с «Альфа Таури» Кубица уже не получит возможности сесть за руль болида Формулы-1 – на тестах или во время пятничных тренировок.
38-летний пилот представлял «Альфа Ромео» с 2020 года. В сезоне-2021 он выступил в двух Гран-при, где подменял Кими Райкконена.
Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место, набрав 55 очков. Тем временем «Альфа Таури» расположилась на девятой, предпоследней строчке с 35 очками. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. Второй была «Феррари» (554 очка).
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