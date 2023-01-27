Албон: моя карьера в Формуле-1 напоминала американские горки
Поделиться
Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о своей карьере в Формуле-1.
«Я подписал контракт, который, возможно, является одним из лучших в долгосрочной перспективе по ощущениям. Честно говоря, это привилегия в Формуле-1. Я чувствую себя прекрасно и горд тем, как всё в итоге обернулось.
Моя карьера в Формуле-1 напоминала американские горки, и приятно, что сейчас я чувствую, что стою чего-то. Я рад работать с командой в новом году, сосредоточившись на работе с машиной и на нормальных вещах и не беспокоясь о своём будущем», — приводит слова Александера Албона Motorsport Week.
Напомним, в следующем сезоне Албон продолжит выступать в составе «Уильямса». Это будет второй сезон для него в составе британской команды.
Комментарии
- 27 января 2023
-
21:59
-
21:55
-
20:57
-
20:48
-
19:54
-
18:46
-
18:43
-
17:52
-
17:23
-
16:28
-
15:35
-
15:28
-
15:10
-
14:56
-
13:46
-
12:42
-
11:19
-
11:17
-
11:06
-
10:18
-
09:58
-
00:54
- 26 января 2023
-
23:45
-
22:47
-
22:43
-
21:57
-
21:00
-
20:52
-
19:55
-
19:49
-
18:53
-
18:48
-
17:48
-
17:30
-
16:55
Партнерский контент