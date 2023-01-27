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Албон: моя карьера в Формуле-1 напоминала американские горки

Албон: моя карьера в Формуле-1 напоминала американские горки
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Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о своей карьере в Формуле-1.

«Я подписал контракт, который, возможно, является одним из лучших в долгосрочной перспективе по ощущениям. Честно говоря, это привилегия в Формуле-1. Я чувствую себя прекрасно и горд тем, как всё в итоге обернулось.

Моя карьера в Формуле-1 напоминала американские горки, и приятно, что сейчас я чувствую, что стою чего-то. Я рад работать с командой в новом году, сосредоточившись на работе с машиной и на нормальных вещах и не беспокоясь о своём будущем», — приводит слова Александера Албона Motorsport Week.

Напомним, в следующем сезоне Албон продолжит выступать в составе «Уильямса». Это будет второй сезон для него в составе британской команды.

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