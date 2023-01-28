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Вассёр: буду изо всех сил сражаться с Тото Вольфом

Вассёр: буду изо всех сил сражаться с Тото Вольфом
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Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о возможном соперничестве с коллегой из «Мерседеса» Тото Вольфом.

«Я знаю, что мы будем бороться на трассе, бороться в комнате стюардов, бороться в кабинетах ФИА, такова жизнь. Но, в конце концов, для глобальной картины преимуществом станет хорошее сотрудничество между командами. Когда обсуждаются общие интересы команд Формулы-1, когда ищут достижения согласия, то хорошие отношения станут преимуществом. Но тем не менее на трассе я изо всех сил буду сражаться с Тото Вольфом», — приводит слова Вассёра GPFans.

Фредерик Вассёр возглавил «Феррари» по окончании прошлого сезона, сменив на этом посту Маттиа Бинотто. В прошлом году Вассёр занимал аналогичную должность в «Альфа Ромео».

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