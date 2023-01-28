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Вассёр рассказал, собирается ли он приглашать Жана Тодта на роль консультанта «Феррари»

Вассёр рассказал, собирается ли он приглашать Жана Тодта на роль консультанта «Феррари»
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Новоиспечённый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о возможности приглашения Жана Тодта на роль консультанта команды.

«Я знаю Жана Тодта более 20 лет, он никогда не отдалялся от меня в моей профессиональной жизни. И, думаю, для меня имеет смысл обсуждать с ним некоторые моменты. Но речь не о роли официального консультанта, я готов обращаться к Жану как к другу и не более того», — приводит слова Фредерика Вассёра Nextgen-Auto.

Предстоящий сезон станет дебютным на посту руководителя «Феррари» для Фредерика Вассёра, который сменил в этой роли Маттиа Бинотто, покинувшего коллектив.

По итогам минувшего сезона команда «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов.

«Феррари» представит новую машину 14 февраля.

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