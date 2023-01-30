Фото: Пьер Гасли получил спорткар в подарок от «Альпин»

Пилот «Альпин», француз Пьер Гасли получил в подарок от своей команды спортивный автомобиль, сообщается на официальной странице коллектива в социальных сетях.

Так, «Альпин», занимающаяся выпуском и дорожных автомобилей, презентовала гонщику свою модель под названием A110 (2017), являющуюся ремейком классической модели 60-х годов.

Фото: из архива «Альпин»

Фото: из архива «Альпин»

Фото: из архива «Альпин»

Фото: из архива «Альпин»

В минувшем сезоне Гасли набрал 23 очка и занял 14-е место в личном зачёте. Свой лучший результат француз показал на Гран-при Азербайджана, где финишировал пятым. Победителем же чемпионата стал лидер «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен, завоевавший титул во второй раз подряд.

Ранее глава «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что Гасли мог покинуть Формулу-1, если бы не перешёл в «Альпин».

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