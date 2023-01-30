Дэвид Култхард обозначил позицию о решении ФИА по запрету политических заявлений пилотов

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард дал положительную оценку решению Международной автомобильной федерации (ФИА) запретить гонщикам делать политические заявления без разрешения руководящего органа.



«Нужно упоминать все проблемы, либо уже вообще ничего не говорить и сосредоточиться на спорте. Спортсменам очень повезло, что им платят за то, что другие сделали бы бесплатно. Кроме того, мы должны помнить, что речь идёт о спортивных правилах, а не о каком-то наборе политических предписаний», — приводит слова Култхарда GPFans.

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:

Ранее сообщалось, что команды Формулы-1 вместе с ФИА приняли коллегиальное решение не менять вес авто в новом сезоне.