Дэвид Култхард обозначил позицию о решении ФИА по запрету политических заявлений пилотов
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард дал положительную оценку решению Международной автомобильной федерации (ФИА) запретить гонщикам делать политические заявления без разрешения руководящего органа.
«Нужно упоминать все проблемы, либо уже вообще ничего не говорить и сосредоточиться на спорте. Спортсменам очень повезло, что им платят за то, что другие сделали бы бесплатно. Кроме того, мы должны помнить, что речь идёт о спортивных правилах, а не о каком-то наборе политических предписаний», — приводит слова Култхарда GPFans.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
Ранее сообщалось, что команды Формулы-1 вместе с ФИА приняли коллегиальное решение не менять вес авто в новом сезоне.
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