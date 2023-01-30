Браун: Норрис способен превзойти Расселла в предстоящем сезоне

Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что пилот команды, британец Ландо Норрис способен превзойти соотечественника Джорджа Расселла из «Мерседеса» в предстоящем сезоне.

«Ландо – особенный пилот. Он является одним из тех парней, который будет ехать первым, если всех гонщиков Ф-1 посадить в грязный багги. И он оказался бы впереди из-за своего таланта. Он настоящая звезда, и это мотивирует нас.

Он хочет побеждать в гонках, и я уверен – он знает, что способен превзойти Джорджа, потому что уже делал это раньше. Его беспокоит, что люди, с которыми он гонялся, могут одержать немало побед, прежде чем он выйдет вперёд», – приводит слова Брауна ESPN.

Ранее в интервью Джордж Расселл высказался о своих шансах на титул в 2023 году.