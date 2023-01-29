Расселл: никаких сомнений, я готов к борьбе за титул в 2023 году

Пилот «Мерседеса», британец Джордж Расселл заявил, что считает себя одним из претендентов на чемпионский титул в предстоящем сезоне.

«Я чувствую, что готов к борьбе за мировые титулы, и в этом нет никаких сомнений. Не жалею ни об одной гонке, потому что в конечном итоге мы проделали потрясающую работу, чтобы оказаться здесь.

Дело в том, что победа не была в рамках нашего фокуса, поскольку у нас не было для этого возможности. Мы не собираемся расстраиваться из-за результатов, показанных на болиде, который мы сами же и сделали», – приводит слова Расселла издание GPFans.

По итогам минувшего чемпионата Расселл занял четвёртое место, восемь раз оказавшись на подиуме. Также британец впервые в карьере стал победителем Гран-при, выиграв гонку в Сан-Паулу (Бразилия).

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