В MoneyGram высказались о переменах после сотрудничества с «Хаасом»

Исполнительный директор американской финансовой компании MoneyGram Алекс Холмс высказался о сотрудничестве с «Хаасом». Напомним, MoneyGram является титульным спонсором американского гоночного коллектива. По словам Холмса, многие теперь стали воспринимать компанию совсем по-другому.
«Сотрудничество [с «Хаасом»] играет для нас большую роль. Теперь многие начинают воспринимать бренд MoneyGram совсем по-другому. Похоже, что ажиотаж [к Формуле-1] в США, особенно с приближением Вегаса, будет только расти. Лично я рассматриваю следующие несколько лет как период роста интереса. Нам нравится, как всё развивается», — приводит слова Холмса Reuters.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
Ранее издание Motorsport-Total представило основные финансовые показатели «Хааса» на 2023 год.
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