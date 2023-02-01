Мексиканский гонщик NASCAR Гутьеррес погиб в ДТП в возрасте 17 лет

Мексиканский гонщик Федерико Гутьеррес погиб в ДТП в возрасте 17 лет, сообщает Motorsport. Гутьеррес выступал в мексиканском дивизионе NASCAR.
Как сообщается, Федерико находился в машине вместе со своим старшим братом, 20-летним Максом Гутьерресом. Федерико был за рулём. Автомобиль столкнулся с автомобилем Ford Explorer, который, судя по сообщениям очевидцев, двигался по встречной полосе.
Федерико, находившийся за рулём, погиб на месте, его брат был доставлен в больницу с травмами. Водитель и пассажиры «Форда» также были доставлены в больницу, но остались живы.
Макс Гутьеррес является шестикратным чемпионом Super Kart, чемпионом Truck Mexico Series 2018 года и чемпионом NASCAR Mexico Challenge Series 2020 года. На его счету есть несколько выступлений в NASCAR Truck.
Федерико дебютировал в гонках в США в 2021 году в Late Model. В прошлом сезоне он стал 11-м в чемпионате NASCAR Mexico Challenge. Федерико в возрасте 13 лет в 2019 году стал самым молодым гонщиком, участвовавшим в гонке «24 часа Мехико» в одном экипаже со своим братом, которому на тот момент было 16 лет.
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