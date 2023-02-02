На сайте «Уильямса» обнаружили профайл нового спонсора. Страницу скрыли через час

На официальном сайте команды Формулы-1 «Уильямс» вчера, 1 февраля, появилась запись со спонсорским профайлом нефтяной компании Gulf Oil. Страница была в открытом доступе около часа, после чего была скрыта, но осталась доступна при просмотре через вэб-архив.
Страница спонсора «Уильямса» Gulf Oil
Фото: https://web.archive.org/web/20230201205104/https://www.williamsf1.com/partners/gulf
Стоит отметить, что в январе сообщалось о том, что «Уильямс» заключит спонсорское соглашение с Gulf Oil, но официально об этом объявлено ещё не было.
Gulf Oil была спонсором команды «Макларен», но соглашение истекло в конце 2022 года. В рамках их сотрудничества «Макларен» также использовал специальную ливрею, которая использовалась на Гран-при Монако в 2021 году.
«Уильямс» ранее официально сообщал, что новым руководителем команды на смену ушедшему Йосту Капито стал бывший главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз.
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