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Глок: Штайнеру придётся укрощать Магнуссена с Хюлькенбергом

Глок: Штайнеру придётся укрощать Магнуссена с Хюлькенбергом
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Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок считает, что руководителю «Хааса» Гюнтеру Штайнеру придётся успокаивать пилотов своей команды — Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга, между которыми уже был конфликт несколько лет назад.

«Дело в том, что у каждого из них сейчас однолетний контракт с командой, так что они оба будут сражаться за своё место. Думаю, Штайнеру придётся их укрощать», — приводит слова Глока Sky Sport Austria.

Кевин Магнуссен присоединился к «Хаасу» перед началом прошлого сезона, заменив Никиту Мазепина. В 2022 году датчанин занял 13-е место в общем зачёте пилотов с 25 очками.

Нико Хюлькенберг в новом сезоне заменит в «Хаасе» Мика Шумахера, с которым американский коллектив принял решение не продлевать контракт в прошлом году.

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