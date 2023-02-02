Глок: Штайнеру придётся укрощать Магнуссена с Хюлькенбергом
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Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок считает, что руководителю «Хааса» Гюнтеру Штайнеру придётся успокаивать пилотов своей команды — Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга, между которыми уже был конфликт несколько лет назад.
«Дело в том, что у каждого из них сейчас однолетний контракт с командой, так что они оба будут сражаться за своё место. Думаю, Штайнеру придётся их укрощать», — приводит слова Глока Sky Sport Austria.
Кевин Магнуссен присоединился к «Хаасу» перед началом прошлого сезона, заменив Никиту Мазепина. В 2022 году датчанин занял 13-е место в общем зачёте пилотов с 25 очками.
Нико Хюлькенберг в новом сезоне заменит в «Хаасе» Мика Шумахера, с которым американский коллектив принял решение не продлевать контракт в прошлом году.
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