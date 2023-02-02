Штайнер назвал цель «Хааса» на сезон-2023 Формулы-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер назвал цель американской команды на предстоящий сезон Формулы-1.



«Я говорю своим инженерам, что теперь наш предел не зависит от наличия денег, благодаря новому титульному спонсору, теперь предел зависит от их талантов. Мы хотим завершить чемпионат на шестом месте», — приводит слова Штайнера Auto Motor und Sport.



В прошлом сезоне «Хаас» занял восьмое место, набрав 37 очков и опередив «Альфа Таури» и «Уильямс». 25 очков набрал Кевин Магнуссен, ещё 12 на счету Мика Шумахера, с которым американский коллектив принял решение не продлевать контракт. Он подписал соглашение с «Мерседесом» и стал резервистом немецкой команды.



Новым боевым пилотом «Хааса» в сезоне-2023 Формулы-1 станет Нико Хюлькенберг.

Новость по теме Штайнер объяснил, почему «Хаас» прекратил сотрудничество с Миком Шумахером