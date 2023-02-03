В «Феррари» впервые завели мотор на новой машине. Видео

Пресс-служба «Феррари» опубликовала на официальной странице в социальных сетях видео о том, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида, который команда будет использовать в 2023 году.
На данный момент «Скудерия» не раскрыла название новой машины, но известно, что её индекс — 675. Презентация болида состоится в Маранелло 14 февраля в 13:25 мск. В социальных сетях и на YouTube-канале «Феррари» будет вестись трансляция. Стоит отметить, что итальянский коллектив презентует болид одним из последних.
31 января «Хаас» провёл презентацию, где первым показал ливрею для новой машины. Сегодня, 3 февраля, презентацию провёл «Ред Булл».
График презентаций сезона-2023:
«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
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