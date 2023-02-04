Алексей Попов: презентация «Ред Булл» точно входит в топ-3 самых странных

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов раскритиковал презентацию «Ред Булл», которая прошла вчера, 3 февраля.



«Второй раз после «Хааса» понимаем, что это была не новая машина, но больше удивило другое. Хочу сказать, что за 30 лет я видел, допустим, 300 презентаций, и то, что мы наблюдали, — в топ-5, если не в топ-3 самых странных. Больше часа на то, чтобы ничего не сказать. Было изначально понятно, что настоящую машину мы не увидим. В прошлом году был шоу-кар, чтобы показать, как примерно будут выглядеть новые машины. На тестах же мы видели другую версию.



Сейчас везде написали RB19, сказали про новые цвета, хотя они не изменились. Всем ясно, что машина прошлогодняя. Неизвестно, когда увидим новую — на тестах или раньше», — сказал Попов в видео на своём YouTube-канале.