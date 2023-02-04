Вассёр: мы всегда были близки с Леклером, но любимых гонщиков не будет

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что хорошие отношения с пилотом «Скудерии» Шарлем Леклером станут дополнительным преимуществом для команды.
«Я слежу за Шарлем с тех пор, как он занимался картингом. После того как он выступил за ART в Формуле-3, Шарль дебютировал с «Заубером» в Формуле-1, так что мы были близки всегда. На мой взгляд, это преимущество для обоих, так как мы знаем друг друга. Но у нас нет и не будет любимых гонщиков, перед нами стоит очень чёткая цель — победить. Мы должны выиграть титул с «Феррари», а не с тем или иным пилотом.
Нужно дать обоим гонщикам всё для правильной работы, но если в какой-то момент нужно будет помочь кому-то одному для победы, я это сделаю без колебаний», — сказал Вассёр в интервью Canal+.
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