Макс Ферстаппен высказался о заключении соглашения «Ред Булл» с «Фордом»

Пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен поделился впечатлениями о заключении партнёрского соглашения австрийской команды с «Фордом».

«Я два раза заключал контракт, не предполагая, как будет обстоять вопрос с двигателем. Люди говорили, что это безумие. Я верил в этот проект и в то, что люди, задействованные в этом, примут верные решения в пользу команды. Сначала «Хонда» – всё сошлось. Затем «Форд» в 2026 году. Верю в них», – приводит слова Ферстаппена Sky Sports.



Напомним, на презентации нового болида 3 февраля «Ред Булл» также объявил о соглашении с «Фордом», которое вступит в силу с 2026 года. Ранее нидерландский пилот заявил, что у него нет проблем во взаимоотношениях с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.