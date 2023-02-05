Макс Ферстаппен высказался о заключении соглашения «Ред Булл» с «Фордом»
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Пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен поделился впечатлениями о заключении партнёрского соглашения австрийской команды с «Фордом».
«Я два раза заключал контракт, не предполагая, как будет обстоять вопрос с двигателем. Люди говорили, что это безумие. Я верил в этот проект и в то, что люди, задействованные в этом, примут верные решения в пользу команды. Сначала «Хонда» – всё сошлось. Затем «Форд» в 2026 году. Верю в них», – приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Напомним, на презентации нового болида 3 февраля «Ред Булл» также объявил о соглашении с «Фордом», которое вступит в силу с 2026 года. Ранее нидерландский пилот заявил, что у него нет проблем во взаимоотношениях с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.
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