Феттель оценил своё выступление в Гонке чемпионов
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Четырёхкратный чемпион мира, бывший пилот «Феррари» и «Ред Булл» Себастьян Феттель прокомментировал своё выступление в соревновании Гонка чемпионов — 2023, где немецкий гонщик выступал в дуэте со своим соотечественником Миком Шумахером.
И в Кубке наций, и в индивидуальных гонках Феттель дошёл до полуфиналов.
«Мне нравятся соревнования, это было весело. Раздражает немного, если не добиваешься успеха, но в целом Гонка чемпионов для всех участников замечательное событие. Полагаю, в первый день я выступил нормально, если учесть, что после Абу-Даби в конце прошлого года я вообще не садился за руль гоночной машины.
Я бы хотел добиться более высоких результатов, но понятно, что у всех настрой примерно такой же», — цитирует Феттеля Auto Bild.
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