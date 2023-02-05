Феттель оценил своё выступление в Гонке чемпионов

Четырёхкратный чемпион мира, бывший пилот «Феррари» и «Ред Булл» Себастьян Феттель прокомментировал своё выступление в соревновании Гонка чемпионов — 2023, где немецкий гонщик выступал в дуэте со своим соотечественником Миком Шумахером.



И в Кубке наций, и в индивидуальных гонках Феттель дошёл до полуфиналов.



«Мне нравятся соревнования, это было весело. Раздражает немного, если не добиваешься успеха, но в целом Гонка чемпионов для всех участников замечательное событие. Полагаю, в первый день я выступил нормально, если учесть, что после Абу-Даби в конце прошлого года я вообще не садился за руль гоночной машины.



Я бы хотел добиться более высоких результатов, но понятно, что у всех настрой примерно такой же», — цитирует Феттеля Auto Bild.

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