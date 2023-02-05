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Источник: «Феррари» выбрала название для болида 2023 года

Источник: «Феррари» выбрала название для болида 2023 года
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Команда Формулы-1 «Феррари» решила вернуться к старому формату обозначения своих болидов, сообщает издание Motorsport Italia.

Так, по информации ресурса, новая машина коллектива, на данный момент известная как проект 675, будет назваться SF23, где номер является отсылкой к нынешнему году. Презентация болида состоится 14 февраля в Маранелло (Италия), начало – в 13:25 мск.

Напомним, в 2022 году машина «Феррари» называлась F1-75 (где 75 – число лет с момента основания), а в 2021-м – SF21.

График презентаций сезона-2023:

«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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